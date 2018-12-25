"Голос" заявил о фальсификациях на повторных выборах в Приморье

Движение в защиту прав избирателей "Голос" представило свидетельства фальсификаций на прошедших 16 декабря повторных выборах губернатора Приморского края. Об этом сегодня пишут "Ведомости".

По мнению экспертов движения, вброс бюллетеней произошёл на 47 из 80 избирательных участках во Владивостоке, которые были оборудованы комплексами обработки бюллетеней образца 2010 года. Копии итоговых протоколов с этих участков имеют явные признаки подделки, отмечают в "Голосе".

Кроме того, время ввода данных с этих участков в государственную автоматизированную систему "Выборы" тоже позволяет говорить о скоординированных фальсификациях: они были введены под конец подсчета голосов почти одновременно – после часа ночи по местному времени 17 декабря. Более того, выборы прошли при ослабленном общественном наблюдении, говорится в докладе правозащитников.

"Голос" потребовал от Центризбиркома провести проверку на всех участках, где был зафиксирован вброс, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет, сообщают "Ведомости".

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила газете, что получила данные, собранные экспертами движения, и уточнила, что комиссия "будет реагировать после того, как разберется в ситуации".

Повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря. Их выиграл исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, набрав по официальным данным более 61 процента голосов. Новые выборы были назначены после того, как результаты прошедшего в сентябре голосования были отменены из-за многочисленных нарушений.