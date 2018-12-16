Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко набирает 60,35 процента голосов на выборах главы региона по результатом обработки 57 процентов бюллетеней. Об этом сообщает владивостокский сайт “Прима медиа” со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26 процента голосов. Всего на пост претендуют четыре кандидата. Оппозиционера Андрея Ищенко, участвовавшего в предыдущих выборах от КПРФ, до выборов не допустили.

Кожемяко был назначен временным губернатором Приморья в декабре 2018 года. До этого он возглавлял три других региона — Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" со ссылкой на наблюдателей сообщает об организованном подвозе избирателей, вбросах бюллетеней, а также незаконной агитации на участках. Многих наблюдателей на участки не допустили.

Перед выборами президент России Владимир Путин перенёс по предложению Кожемяко во Владивосток столицу Дальневосточного федерального округа. В Хабаровске "Единая Россия" проиграла второй тур губернаторских выборов кандидату от ЛДПР.

Почему Приморье снова выбирает губернатора

9 сентября в Приморье уже проходило голосование на выборах губератора. Больше половины голосов избирателей не набрал ни один кандидат. Во второй тур вышли представитель "Единой России", действующий губернатор Андрей Тарасенко, и представитель КПРФ Андрей Ищенко.

Спустя неделю состоялся второй тур. После обработки 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом — 51,6% голосов избирателей против 45,8%. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России".

Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными. Выдвигать Ищенко на повторные выборы коммунисты отказались. Для участия в выборах самовыдвиженцем он не сумел пройти муниципальный фильтр.