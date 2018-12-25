Эксперты правительства РФ критикуют закон об автономном интернете

Рабочая группа экспертов при правительстве России раскритиковала проект закона о создании в стране автономного интернета, сообщает "Коммерсантъ".

В отзыве, подготовленном специалистами группы "Связь и IT", говорится, что на реализацию закона о "суверенном интернете" понадобятся значительные бюджетные средства, хотя авторы проекта утверждают обратное.

Единовременные траты на исследования и опытно-конструкторские работы составят около 25 миллиардов рублей. Также законопроект создаст проблемы для операторов связи. На компенсации для них понадобится 134 миллиардов рублей в год, считают эксперты.

Закон об автономном интернете потребует расширения штата подведомственных Роскомнадзору структур. Эксперты полагают, что принятие поправок в законодательство существенно расширит полномочия надзорного органа.

При этом полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета уже закреплены за ФСБ, отмечают правительственные эксперты.

Авторы отзыва также подчеркивают, что в законопроекте, направленном на предотвращение потенциальной киберугрозы со стороны США, не описаны ни сами угрозы, ни недостатки российского законодательства.