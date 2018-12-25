Эксперты правительства РФ критикуют закон об автономном интернете

Рабочая группа экспертов при правительстве России раскритиковала проект закона о создании в стране автономного интернета, сообщает "Коммерсантъ".
В отзыве, подготовленном специалистами группы "Связь и IT", говорится, что на реализацию закона о "суверенном интернете" понадобятся значительные бюджетные средства, хотя авторы проекта утверждают обратное.
Единовременные траты на исследования и опытно-конструкторские работы составят около 25 миллиардов рублей. Также законопроект создаст проблемы для операторов связи. На компенсации для них понадобится 134 миллиардов рублей в год, считают эксперты.
Закон об автономном интернете потребует расширения штата подведомственных Роскомнадзору структур. Эксперты полагают, что принятие поправок в законодательство существенно расширит полномочия надзорного органа.
При этом полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета уже закреплены за ФСБ, отмечают правительственные эксперты.
Авторы отзыва также подчеркивают, что в законопроекте, направленном на предотвращение потенциальной киберугрозы со стороны США, не описаны ни сами угрозы, ни недостатки российского законодательства.
- 14 декабря в Государственную думу внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. Документ инициировали несколько парламентариев во главе с главой комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.
- Авторы закона утверждают, что учитывали якобы "агрессивный характер" новой стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре этого года. Согласно тексту документа, будет создана возможность, при которой данные российских пользователей станут реже передаваться за рубеж. Для этого будут определяться точки, в которых российские сети подключаются к иностранным.
- В случае возникновения угрозы операторы связи будут обязаны обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Закон предусматривает установку специальных технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. При необходимости эти средства смогут заблокировать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.
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