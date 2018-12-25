Мосгорсуд отменил приговор студенту по "экстремистской" статье

Мосгорсуд отменил приговор студенту из Зеленограда Евгению Корту и отправил на пересмотр возбужденное в отношении него дело об экстремизме.
По данным адвоката, это первый подобный случай с момента, когда Верховный суд России вынес свое постановление по делам о возбуждении ненависти и вражды. Об этом заявили в пресс-службе правозащиты "Открытой России".
В постановлении Мосгорсуда говорится, что суд первой инстанции, вынося приговор Корту, не привел подтверждений наличия у студента прямого умысла "унизить группу лиц по национальному признаку".
- 20 сентября Верховный суд России обнародовал заявление о необходимости тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела по 282-й статье Уголовного кодекса России.
- Из постановления пленума ВС, в частности, следовало, что возбудить дело об экстремизме из-за размещенной в интернете информации можно только в случае, если у пользователя был злой умысел, и если он осознанно возбуждал ненависть или призывал к нарушению основ конституционного строя.
- В ноябре 2016 года суд приговорил 20-летнего жителя Зеленограда Евгения Корта к одному году колонии-поселения за публикацию в социальной сети картинки с изображением неонациста Максима Марцинкевича, который нападает на человека, переодетого в поэта Александра Пушкина. В обвинительном заключении говорилось, что изображение "унижает достоинство нерусских". Сам обвиняемый настаивал, что случайно сохранил картинку в своем альбоме "ВКонтакте".
- В январе 2017 года Мосгорсуд заменил Евгению Корту срок в колонии на штраф в размере 200 тысяч рублей.
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