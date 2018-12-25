Мосгорсуд отменил приговор студенту по "экстремистской" статье

Мосгорсуд отменил приговор студенту из Зеленограда Евгению Корту и отправил на пересмотр возбужденное в отношении него дело об экстремизме.

По данным адвоката, это первый подобный случай с момента, когда Верховный суд России вынес свое постановление по делам о возбуждении ненависти и вражды. Об этом заявили в пресс-службе правозащиты "Открытой России".

В постановлении Мосгорсуда говорится, что суд первой инстанции, вынося приговор Корту, не привел подтверждений наличия у студента прямого умысла "унизить группу лиц по национальному признаку".