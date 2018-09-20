Верховный суд: репост без злого умысла – не преступление

Возбудить дело об экстремизме из-за размещенной в интернете информации можно только в случае, если у пользователя был злой умысел, и если он осознанно возбуждал ненависть или призывал к нарушению основ конституционного строя. Об этом говорится в обнародованном в четверг постановлении пленума Верховного суда России.

Суд пришел к выводу о необходимости тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела. Для этого следствие должно представить не только сам факт размещения картинки или записи в интернете, "но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения".

Действие, формально имеющее признаки "экстремистского", но "в силу малозначительности не представляющее общественной опасности", не является преступлением, заявили в Верховном суде.

В середине августа Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", направила в Государственную думу России, Верховный и Конституционный суды и Министерство юстиции обращение с инициативой амнистировать осужденных по экстремистским статьям за репосты и лайки. Идею поддержали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министерство связи и Русская православная церковь.​

В начале сентября Генеральная прокуратура взяла на особый контроль все дела по экстремизму.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.