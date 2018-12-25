"Гоголь-центр" представит новый спектакль Кирилла Серебренникова

В московском "Гоголь-центре" 25 и 26 декабря пройдут премьеры спектакля Кирилла Серебренникова "Барокко", который был создан без физического присутствия режиссёра в театре. Это уже второй подобный проект Серебренникова, который больше года находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии". Ранее вышел спектакль "Маленькие трагедии".

Кирилл Серебренников – автор пьесы, постановщик, сценограф и художник по костюмам, говорится в афише спектакля "Барокко" на сайте театра.

Как рассказал режиссёр постановки Евгений Кулагин, рабочий процесс был выстроен таким образом, что по сценарию, эскизам и "точным указаниям" Серебренникова были сделаны "подробные и точные мизансцены". В театре отметили, что репетиции записывались на видео и передавались Серебренникову через адвоката.

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Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из бюджета, которые Министерство культуры выделило на театральный проект "Платформа". Он вину не признаёт и считает дело сфабрикованным.

Ассоциация театральных критиков признала Серебренникова "Человеком года". Продолжение художественной деятельности режиссёром в условиях домашнего ареста в ассоциации назвали беспрецедентной верностью профессии. Отмечается, что в ноябре в Цюрихе прошла премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова. Во время пребывания Серебренникова под арестом на экранах также появился фильм "Лето", который доснимали уже без него.