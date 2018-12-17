Театральные критики признали Серебренникова человеком года

Ассоциация театральных критиков вручит премию в категории "Человек года" обвиняемому по делу "Седьмой студии" художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову. Об этом изданию "Медуза" сообщили представители ассоциации.

Продолжение художественной деятельности Серебренниковым в условиях домашнего ареста в ассоциации назвали беспрецедентной верностью профессии. Отмечается, что в ноябре в Цюрихе прошла премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а в декабре в "Гоголь-центре" покажут его новый спектакль "Барокко". Во время пребывания Серебренникова под арестом на экранах также появился фильм "Лето".

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Режиссёра и несколько его коллег из "Гоголь-центра" обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на арт-проект "Платформа". Обвиняемые свою вину отрицают.

В поддержку Кирилла Серебренникова выступили ряд российских артистов, которые в суде поручились за режиссёра.