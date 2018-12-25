Верховный суд РФ разрешил использовать "шпионскую" технику

Верховный суд России разрешил использовать "шпионскую" технику для обеспечения личной безопасности, охраны близких и имущества, а также слежения за животными.

Суд разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он не предполагал применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.

В постановлении пленума Верховного суда России, принятого во вторник, также говорится, что нельзя привлекать к ответственности лиц, которые приобрели спецсредства через интернет и при этом не знали об их истинном предназначении.

Ранее против уголовного наказания за "шпионскую технику" выступила Генеральная прокуратура России.

Статья уголовного кодекса о незаконном обороте техники, с помощью которой можно скрытно записывать звук, видео или отслеживать перемещения, в последние годы применялась сотни раз. Среди предметов, за которые могут осудить ручки, часы, очки и брелоки с фотокамерами, малозаметные портативные микрофоны и другие гаджеты. В большинстве случаев суды назначали штрафы до 100 тысяч рублей, но несколько обвиняемых получили реальные сроки.

Самым резонансным стало дело курганского фермера Евгения Васильева, задержанного за использование GPS-трекера для слежки за своим теленком. В трекере оказался микрофон, который можно включать дистанционно. Васильеву грозило до четырех лет лишения свободы. Лишь после вмешательства Владимира Путина дело было прекращено.