Навальный: Клишас не задекларировал участок в Подмосковье

Оппозиционер Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией утверждают, что глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас не внёс в свою налоговую декларацию земельные участки в Подмосковье, которые находятся у него в пользовании.

Во вторник Навальный опубликовал на своём сайте расследование под названием "Тайные богатства похитителя Интернета", посвящённое Клишасу. В нём оппозиционер, помимо прочего, напоминает о своём же расследовании 2014 года, посвященном недвижимости Клишаса в Швейцарии. Тогда Навальный утверждал, что член Совета Федерации задекларировал меньший земельный участок, чем тот, которым он в действительности владеет.

Комиссия Совета Федерации не нашла никаких нарушений, однако в новом расследовании Навальный повторяет прежние обвинения. Кроме того, Навальный обращает внимание на недвижимость Клишаса в Подмосковье. Земельный участок на Рублёвском шоссе, примыкающий к земле, находящейся в собственности Клишаса, в документах указан как собственность местного ТСЖ. "И выходит, что Клишас второй раз, точно так же как в Швейцарии, не полностью декларирует свои владения. Эти 5 с лишним тысяч метров должны быть указаны у него "в пользовании". А они не указаны", – утверждает Навальный.

Кроме того, оппозиционер указывает на то, что у Клишаса есть ещё два участка в Подмосковье (они задекларированы). Один из них был приобретён у компании, принадлежащей офшорной компании Greahung United с Британских Виргинских островов. Навальный предполагает, что бенефициаром этой компании является Клишас, указывая на то, что её руководителем значится Эдуард Еремян. Это полный тёзка заместителя Клишаса по кафедре конституционного права юрфака Российского университета дружбы народов.

Навальный также утверждает, что этой компании принадлежит автомобиль Maybach, на котором, по его утверждениям, также передвигается Клишас. В качестве доказательства он опубликовал фотографию человека, похожего на Клишаса, рядом с этим автомобилем.

Наконец, Навальный утверждает, что Клишас является владельцем коллекции часов, стоимость которой он оценивает в 163 000 000 рублей. В доказательство он опубликовал ряд фото Клишаса с часами.

Андрей Клишас является автором или соавтором ряда законопроектов, связанных со статусом "НКО – иностранных агентов", ужесточением ответственности за несогласованные уличные акции, ужесточением контроля за интернетом. Кроме того, он возглавляет комиссию по борьбе с так называемым вмешательством в российские выборы.

В декабре нынешнего года Клишас с соавторами внесли законопроект об автономной работе российского сегмента интернета на случай отсутствия доступа к зарубежным серверам. Одновременно был разработан законопроект о наказании за "неуважение к власти" в интернете.

Андрей Клишас– юрист, долгое время занимался бизнесом, входил в органы управления ряда крупных российских компаний. Он пока не прокомментировал утверждения Навального.