По делу о гибели людей в шахте Соликамска арестовали 4 человек

Суд в Соликамске арестовал до конца февраля всех подозреваемых по делу о гибели рабочих в шахте предприятия "Уралкалий". Четырёх сотрудников подрядной организации обвинили в нарушении правил безопасности, которое привело к человеческим жертвам, сообщают российские информационные агентства.

Пожар на шахте в Соликамске произошёл 22 декабря во время строительных работ. В момент возгорания под землёй находились 17 человек. Восьмерым из них удалось выбраться наверх через соседние стволы рудника, остальные погибли. Добраться до места, где они находились, спасателям долго мешало сильное задымление.

По делу о гибели рабочих были задержаны четыре сотрудника компании "Управление строительства – 30", подрядчика "Уралкалия". Это горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин и начальник участка №5 того же объекта Максим Канищев.