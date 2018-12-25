На "инфраструктуру передачи данных" потратят почти 800 млрд рублей

Треть денежных средств, выделенных правительством России на национальную программу развития цифровой экономики, уйдёт на проект, включающий в себя "создание глобальной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных". Об этом на заседании комиссии по информационным технологиям заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Из почти двух триллионов рублей, выделенных на программу цифровой экономики в целом, на создание такой инфраструктуры будет потрачено 772 миллиарда, из них 413 миллиардов – деньги из федерального бюджета. По словам Медведева, инфраструктура будет создана "на основе российских решений".

Для сравнения: на развитие сервисов электронного правительства и расширение доступа к госуслугам в режиме "одного окна" правительство выделит втрое меньше – 235 миллиардов рублей, а на обеспечение цифровой экономики квалифицированными кадрами, включая их обучение, – 143 миллиарда.

По планам правительства национальная программа "Цифровая экономика РФ" должна быть выполнена до 2024 года. Изначально на неё планировалось потратить 1,8 триллиона рублей. Теперь её стоимость увеличилась на 200 миллиардов.

Ровно половина всех денег, выделенных на программу, – это средства из федерального бюджета.

В 2016 году президент Путин подписал антитеррористический пакет законов, известный как "закон Яровой", который существенно расширил требования по сбору и хранению пользовательских данных и наложил новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы.

В октябре 2018 года вступили в силу положения закона, обязывающие операторов связи шесть месяцев хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней. При этом каждый год ёмкость технических хранилищ должна увеличиваться на 15 процентов.

До этого закон обязал операторов хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи от 30 дней до полугода – в зависимости от типа информации. Кроме того, он обязал передавать эту информацию российским спецслужбам по их запросу.