Вступили в силу положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика

В России вступили в силу положения "закона Яровой", обязывающие операторов связи шесть месяцев хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней. Каждый год емкость технических хранилищ будет увеличиваться на 15 процентов.

Согласно "закону Яровой", который вступил в силу 1 июля, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию российским спецслужбам по их запросу.

Антитеррористический пакет поправок, известный как "закон Яровой", был подписан президентом России два года назад. Он существенно расширяет требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы.