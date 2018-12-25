Во Владикавказе установили баннер с разрушенной Пальмирой

Во Владикавказе установили баннер с разрушенным сирийском городом Пальмирой и дирижером Валерием Гергиевым. С помощью подобной рекламы молодых людей призывают идти в армию на контрактную на службу. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

На призывном пункте корреспонденту издания не ответили, служат ли жители Осетии в Сирии. Ранее Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год, в котором каждый месяц представлен в виде мема о силе российской армии. В частности, на одной из страниц изображен комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой и подпись "Доставка грузов в любую точку мира".

В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. После освобождения города в нем состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.