Папа римский Франциск призвал к миру и уважению между верующими

Папа римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием «Urbi et orbi» («Граду и миру») по случаю Рождества. Понтифик пожелал братства и взаимоуважения представителям всех народов, культур и религий.



Папа римский подчеркнул, что различия между верующими не представляют собой угрозы, а являются общим богатством. Говоря о проблемах расизма, ксенофобии и нетерпимости, понтифик привел в пример художника, создающего мозайку из множества цветов, а не только лишь из некоторых.



Особое внимание он уделил Украине, создавшей автокефальную поместную православную церковь, независимую от Московского патриархата. "Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вновь обрести продолжительный мир, который все еще не наступил. Только посредством мира, уважительного отношения к правам каждой нации, страна сможет оправиться от перенесенных страданий и восстановить достойные условия жизни для своих граждан". Глава Римско-католической церкви говорил о близости к христианским общинам на востоке Европы и помолился за то, чтобы они "смогли построить братские и дружеские отношения".



В своем рождественском послании папа Франциск напомнил и о других конфликтах. Он помолился за то, чтобы «израильтяне и палестинцы возобновили диалог и встали на путь мира». Призвал международное сообщество «приложить решительные усилия для достижения политического решения» сирийского конфликта, чтобы «те, кто были вынуждены покинуть свои земли и искать убежища в другом месте, смогли вернуться и жить в мире в своем отечестве».