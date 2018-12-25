В Испании с газетных полос уже более года не сходит имя российского миллиардера Михаила Фридмана, владеющего здесь частью известной сети супермаркетов Dia. Сперва, когда Фридман начинал скупать акции Dia, его имя связывалось с определенным оптимизмом – как полагали многие, российский миллиардер поможет росту одной из крупнейших торговых компаний страны. Однако потом оптимизм пропал – и его сменили тревожные и сугубо критические статьи.

Dia – испанская компания, специализирующаяся на продаже продуктов питания, предметов личной гигиены и бытовой химии собственной торговой марки по низким ценам, основанная в 1979 году. Сегодня, кроме Испании, ее супермаркеты есть в Португалии, Бразилии, Парагвае и Аргентине. Еще несколько лет назад Dia работала также в Китае, Греции и Турции, но по ряду обстоятельств вынуждена была продать часть своего зарубежного бизнеса.

Впрочем, торговые сети компании - Dia Market, Dia Plaza, Dia Maxi, City Dia и Cada Dia - до сих пор насчитывают почти 7 с половиной тысяч супермаркетов, в которых трудятся примерно 43 тысячи сотрудников. С 2011 года до 20 декабря 2018 года Dia входила в список 35 самых крупных испанских предприятий, представленных на фондовом рынке, в так называемый IBEX 35. Теперь, из-за возникших финансовых проблем, из элитного списка ее исключили. О ситуации в компании рассказывает экономический эксперт Серхио Авила:

"Dia, или Distribuidora Internacional de Alimentación (Международный дистрибьютор питания – РС) занимается розничной и оптовой торговлей как на внутреннем, испанском, так и внешнем рынке. Капитал компании – 1,2 миллиарда евро. Чистая прибыль в 2017 году составила 217 миллионов. Однако, уходящий год стал очень трудным для Dia. Ведь с вхождением в нее люксембургской инвестиционной группы LetterOne, контролируемой Михаилом Фридманом, начали резко падать продажи, снижаться доходность предприятий, что сопровождалось падением акций Dia на мадридской бирже. При этом снижение стоимости акций оказалось устойчивой тенденцией. Банкам компания должна уже 924 миллиона евро. Поэтому я оцениваю перспективы Dia как крайне негативные, и ни в коем случае не рекомендую ее инвесторам".

Инвестиционная группа Михаила Фридмана купила первые акции Dia летом 2017 года, а в сентябре 2018 года, после приобретения 29 процентов компании, российский бизнесмен стал ее главным акционером, получив возможность диктовать условия. В первую очередь, из компании вынуждены были уйти наиболее опытные руководители – президент и генеральный директор. Их, как и многих других менеджеров, заменили кандидатурами группы Фридмана. С тех пор, как утверждает мадридская El Pais, входящие в Dia супермаркеты "переживают худшие времена со времени своего основания".

Уже упомянутое падение продаж объясняется, в частности, ухудшением качества продукции и системы снабжения и логистики. Поставщикам отныне даже не гарантируется оплата. Одновременно по непонятным для многих причинам стали быстро расти непроизводственные расходы компании. При этом персонал супермаркетов, обеспокоенный своим будущим из-за постоянных разговоров о грядущем банкротстве, то и дело объявляет забастовки, что также ведет к большим финансовым потерям.

Что касается акций, то они не просто понизились в цене, а фактически полностью обесценились - на 90 процентов с начала 2018 года. Одна акция Dia стоит сегодня всего 38 евроцентов. Для сотен мелких акционеров, доверивших некогда свои сбережения казавшемуся надежным торговому гиганту, это стало катастрофой. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода акционер Dia Родриго Фернандес Перес:

Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем скупить все ее акции по дешевке

"Как акции компании, принадлежащей к IBEX 35, испытали столь стремительное падение? А ведь эти бумаги покупали многие испанцы. Dia стоит больших денег, и она никогда раньше не была на грани банкротства. Да и сейчас она не банкрот, хотя и имеет долги. Почему же тогда падают ее акции? Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем скупить все ее акции по дешевке. И за всем этим стоит он один, господин Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек. И он, судя по всему, хочет купить Dia, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется. Не говоря уже о том, что разоряются сотни людей".

Административный совет Dia, возмущенный нелояльным правлением представителей главного акционера и их очевидным курсом на банкротство, взбунтовался и подготовил собственный план оздоровления компании. Члены совета, в частности, как пишут испанские газеты, договорились с ведущими испанскими банками о немедленном предоставлении кредита в размере 200 миллионов евро, а затем о другом кредите в 600 миллионов, в начале следующей весны. Эти деньги должны пойти на уплату долгов, стабилизировать отношения компании с поставщиками и в целом наладить ее бесперебойную работу. Административный совет, чтобы выполнить обязательства перед кредиторами и восстановить доброе имя компании, также намерен продать иностранным инвесторам часть сетевых супермаркетов.

План оздоровления, в составлении которого участвовала группа ведущих испанских экспертов, был с одобрением воспринят в деловых кругах страны, акционерами Dia и ее служащими, но вызвал бурную негативную реакцию Михаила Фридмана. Как пишет издание El Mundo, его группа категорически высказалась против банковских кредитов, поскольку они, по их мнению, не решат проблемы компании. В первую очередь, по плану Фридмана, который излагается в печати, следует припугнуть испанские банки и заставить простить большую часть долга компании. Ведь она в любую минуту может объявить себя банкротом и вообще никому ничего не вернуть. Во-вторых, акции должны еще больше обесцениться – после чего Фридман их скупит, сделается полным хозяином Dia и наведет порядок. Пока же следует тянуть время, хотя бы до января. Почему? Вот что отвечает на этот вопрос эксперт Серхио Авила:

"Группа LetterOne не могла осуществить свои планы в этом году, поскольку по существующим правилам ей бы пришлось платить за обесцененные акции по 4 евро, то есть сумму, по которой они продавались в прошлом январе. И это, разумеется, невыгодно. Но в новом году данное препятствие исчезнет, и у Фридмана будут развязаны руки. Если ему удастся провести подобную операцию, то он сможет делать с компанией все, что угодно, ведь она станет его собственностью".

Чтобы добиться осуществления своих стратегических планов, менеджеры Фридмана потребовали немедленно убрать из компании трех наиболее влиятельных членов ее административного совета. Им не могут простить плана оздоровления Dia путем привлечения новых банковских кредитов. Но официально они обвиняются, в первую очередь, в неспособности управлять переживающей кризис компанией и неподчинении стратегии главного акционера. Однако совет, который россиянин пока полностью не контролирует, сопротивляется, и, несмотря на угрозы со стороны главного акционера парализовать работу компании, на уступки не идет.

По мнению биржевого эксперта Мигеля Мансано, исход этого противостояния пока определить трудно. Сложно предсказать и дальнейшую судьбу Dia, ведь ее риски диктуются и объективными причинами – нынешней в целом непростой ситуацией испанского рынка продовольствия, на котором существует весьма жесткая конкуренция:

"Как и другие фирмы, занимающиеся традиционной торговлей пищевыми продуктами, Dia сталкивается в последнее время, помимо прочего, с объективными трудностями. Во-первых, это конкуренция со стороны таких компаний низкого ценового сегмента товаров, как Lidl, Aldi и особенно Mercadona. Во-вторых, с ней конкурируют интернет-порталы, торгующие on-line. Кстати, Dia – не единственная компания на продовольственном рынке, испытывающая трудности на бирже. В 2017 году, к примеру, терпели большие убытки предприятия крупнейшей международной сети Carrefour. Их акции упали тогда на 20 процентов. Казалось бы, торговля продуктами всегда была прибыльным делом. Но сейчас в этой сфере происходит подлинная революция. Повторю: продажи on-line становятся все более популярными, а предприятия, обслуживающие клиентов традиционным методом, все ожесточеннее борются друг с другом. Думается, что не всем им суждено пережить эту революцию".

Что касается испанской прессы, то они склонны в нынешних бедах Dia винить все-таки не столько революционные явления в торговле, сколько управленческие шаги Михаила Фридмана. К тому же недоверие к российскому миллиардеру основано не только его действиями в отношении Dia. Имя Фридмана в Испании давно известно. Впервые оно замелькало в испанской прессе еще в ноябре 2002 года, когда у берегов Галисии затонул либерийский танкер "Престиж". На его борту было 77 тысяч тонн мазута. Груз принадлежал одной из компаний фридмановского консорциума "Альфа-групп". Из-за разлива мазута Испанию постигла крупнейшая экологическая катастрофа, ее морские берега оказались загрязнены. Ущерб был оценен в полтора миллиарда евро. Тогда газета Mundo даже назвала Фридмана, зафрахтовавшего в целях экономии устаревший ветхий танкер, "грязным Михаилом" – по аналогии с "грязным Гарри", воплощенным на экране актером Клинтом Иствудом.

Вновь вспомнили о Михаиле Фридмане в Испании в связи с громким финансовым скандалом летом 2016 года, когда известный предприниматель Хавьер Перес Дольсет, глава корпорации ZED, разрабатывающей мобильные приложения, обратился в испанскую прокуратуру с жалобой на российских партнеров из компании Фридмана VimpelCom Ltd. Они якобы незаконно присвоили капитал совместной фирмы, чем разорили и его головное предприятие. Влиятельное испанское интернет-издание Confidencial посвятило этому делу серию статей, в которых Фридман обвинялся в желании незаконно завладеть совместной компанией, отстранив от дел испанского бизнесмена. Сейчас газета вспоминает эту историю и утверждает, что она чем-то напоминает ей нынешние события, происходящие вокруг Dia. Confidencial, в частности, квалифицирует действия Фридмана как попытки рейдерских захватов испанских предприятий.