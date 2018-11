"Это очень тупая затея": в России запрещают концерты музыкальных групп

В российских регионах массово отменяют концерты популярных музыкальных групп. Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил без указания источника, что в Федеральной службе безопасности России составлен "черный список" музыкантов, выступления которых необходимо срывать.

В среду в Новосибирске отменён концерт группы IC3PEAK, который был назначен на 1 декабря в лофт-парке "Подземка". Информация об отмене концерта появилась в паблике заведения.

Представитель группы Олег Митрофанов сообщил, что "площадка сдалась" из-за неудачных переговоров организаторов с правоохранительными органами. Арт-директор лофт-парка "Подземка" Платон Гудков подтвердил отмену мероприятия, но не сказал, кто был ее инициатором.

Концерт группы IC3PEAK в Перми 27 ноября также отменили, а его организатора доставили в районное отделение полиции. Накануне выступления городские чиновники требовали не проводить его по причине якобы суицидальной направленности текстов исполнителей. 23 ноября в Казани группа за день сменила три места проведения концерта из-за давления полиции. Третий концерт пришлось отменить сразу после начала – из-за появления полицейских и сотрудников МЧС.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов, прогосударственных организаций и инициативных граждан отменяются выступления популярных среди молодежи музыкантов. Так были отменены выступления рэпера Хаски, рэпера Элджея и других групп. Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков"

С запретами концертов и родительской цензурой в регионах осенью столкнулись и другие российские исполнители. Кроме Хаски и Элджея, ее не прошли Монеточка, Animal Джаz, "Пошлая Молли", Feduk, Little Big, Face, "Хлеб", Gone.Fludd, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвеста, HammAli & Navai, The Hatters, Anacondaz и ATL. В Нижнем Новгороде в конце октября прокуратура настояла на отмене пяти концертов из-за содержащихся в текстах песен нецензурных выражений.

Концерты рэпера Хаски попали под запрет в ноябре. Несколько его выступлений в Краснодарском крае были сорваны, а после того, как музыкант устроил импровизированный уличный концерт на крыше автомобиля, ему дали 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство. 26 ноября его досрочно выпустили на свободу. В Якутске отменили концерт рэпера Элджея, после угроз "избить и убить".

Во вторник 27 ноября на отмену запланированного на 4 декабря концерта в Вологде пожаловалась популярная подростковая группа "Френдзона". По словам тур-менеджера группы Анастасии Зайцевой, концерт группы сорван незаконно. Организаторов концерта заставили отказаться от его проведения угрозами и шантажом, обвинив группу в пропаганде алкоголизма, наркомании и гомосексуализма:

​–​ С чем вы связываете эту ситуацию?– О том, что концерт отменили, мы узнали из сообщений СМИ. Никаких документов или звонков нам не поступало, мы узнали об этом просто из новостей, где фигурировало имя Хаски. Отменили Хаски, а потом сразу же нас. После этого организаторы на площадках сообщили о том, что идет давление со стороны властей и прокуратуры, поэтому они боятся за свою репутацию и не могут взяться за наш концерт. Никаких документов, никаких комментариев нам не дают, официального подтверждения нет. Причем мы идем на компромиссы и на неофициальную причину нашей отмены – несоответствие возрастного ценза – отвечаем: хорошо, мы повысим ценз, давайте 16+, давайте 18+, мы согласны. Нет, концерта не будет. Без объяснения причин.

– Идет показательная порка, как в случае с Хаски, как в случае с отменой концерта Элджея, как в случае с IC3PEAK в Перми. Это просто показательная порка, не более того. Потому что у нас нет официальных причин отмены, нам никто не дает комментарии, мы можем ссылаться только на наши предположения и на других артистов.

–​ К чему может привести такая практика массовых отмен концертов популярных групп в России?

Есть артисты, у которых более взрослая публика, и это может привести к серьезным последствиям

– Я думаю, что сейчас проблема будет обостряться. Она уже вышла на федеральный уровень, идет напряжение обстановки, и оно все увеличивается. Уже проходят концерты в защиту Хаски, Баста и Оксюморон дали концерт солидарности, – это первые звоночки, что скоро народ взбунтуется. Если у нас фанаты – дети, то есть артисты, у которых более взрослая публика, и это уже может привести к серьезным последствиям.

– Что могло напугать в творчестве вашей группы? Про что ваши песни?

– "Френдзона" – это школьный поп-панк, то есть ребята поют о чисто подростковых проблемах, о первой любви, о школьных экзаменах. Но власти увидели у нас пропаганду гомосексуализма, алкоголя и наркотиков. Никаких официальных объяснений нам не дали, нам не предоставили сведения, какие именно строчки это пропагандируют. У нас есть один клип, называется "Бутылочка", в нем поется о школьной игре в бутылочку, и там у девочки бутылочка попала на другую девочку, и они поцеловались. В этом увидели пропаганду гомосексуализма.

– Как вы будете выходить из этой неприятной ситуации? Как вы будете действовать, если и в других городах у вас тоже будут отменять концерты?

– На самом деле, мы юридически подкреплены и защищены, наша программа рассчитана на просмотр с 12 летнего возраста, это подтверждено юристами. Сейчас мы будем добиваться от Роскомнадзора всех данных, чтобы защищаться перед прокуратурой и доказывать, что наша программа возможна к просмотру с 12 лет. В Омске к нам уже приходили десять человек из прокуратуры и снимали наш концерт, никаких правонарушений они не выявили. Мы всегда говорим: правоохранительные органы, вэлкам на наш концерт, мы вас ждем, снимайте, смотрите, чтобы не было проблем. Но к нам не приходят, а если и приходят, то с угрозами, ОМОНом или срывом концерта, как было в Перми, – рассказала тур-менеджер группы "Френдзона" Анастасия Зайцева.

26 ноября в московском клубе "Главclub" прошёл концерт в поддержку рэпера Хаски, который был арестован на 12 суток 22 ноября по обвинению в мелком хулиганстве, но позже был отпущен. После ареста Хаски рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста объявили о проведении 26 ноября концерта в его поддержку под названием #ябудупетьсвоюмузыку (это слова из припева песни "Ай", которую Хаски исполнял перед задержанием).

Российский музыкант Василий Гончаров, известный как Вася Обломов, считает идею запрета концертов неугодных власти музыкантов совершенно абсурдной и непродуктивной:

Лучше всего в нашей стране умеют запрещать, это умение обтачивалось десятилетиями и столетиями

– Судя по той информации, которая есть, этим занимаются некие силовики, которым где-то кто-то указал, что нужно запретить. Лучше всего в нашей стране умеют запрещать, это умение обтачивалось десятилетиями и столетиями. Что касается желания запретить искусство – музыку, книги и так далее, на мой взгляд, это очень тупая затея. Потому что единственной функцией искусства является отражение жизни. Жизнь состоит не только из ясных дней, жизнь имеет много разных оттенков, и искусство во все времена отражало жизнь. Когда на пороге была война, это всегда сопровождалось появлением большого количества антивоенных песен, антивоенных романов, военных песен, воспевающих войну, и так далее. Когда на пороге стоял голод, великая депрессия, это тоже всегда отражалось в литературе и в искусстве. Искусство не влияет на жизнь и не провоцирует ее на превращение в какую-то немыслимую и ужасную, а оно всего лишь ее отражает. И художник смотрит на мир и пытается его как-то через известные ему художественные приемы описать. Мне кажется, что люди, которые работают в государственных структурах и в правоохранительных органах, должны быть способны отличить художественное творчество от пропаганды, отличить метафору от призыва к чему-то ужасному. Вообще, это задача государства – сделать жизнь такой, чтобы, отражаясь в искусстве, она нее была такой мрачной и унылой, чтобы людям, которые смотрят на эту жизнь из окна пятиэтажного дома, не хотелось повеситься, – уверен музыкант Вася Обломов.

О том, какое конкретно ведомство может стоять за срывом концертов в российских регионах, и какие цели преследует власть, рассуждает политолог Екатерина Шульман:

Это выглядит как ужесточение молодежной политики. Добрались до популярной музыки

– Для меня это выглядит как часть ужесточения молодежной политики, которое началось после молодежных протестов весны 2017 года, – говорит политолог. – Тогда каждая часть административной машины по-своему пыталась справиться с тем, что ей показалось "вызовом". В школах начались какие-то серии бесед и лекций, правоохранительные органы приходили к тем, кто уже участвовал в массовых мероприятиях, кто, по их мнению, потенциально может в них поучаствовать. Ну, вот добрались и до популярной музыки. Это происходит разными волнами. Есть кампания Роскомнадзора по борьбе с пропагандой суицида и наркотиков. Насколько я понимаю, концерты запрещаются и гастроли отменяются именно под этим предлогом. Им же не приписывают политическую неблагонадежность и клевету на советский строй, а говорят, что они пропагандируют суицид или наркотики. Или в песнях содержатся какие-то оскорбительные высказывания. Иногда это делается через жалобы граждан. Ситуация очень отличается от региона к региону. Видимо, многое зависит от того, как в конкретном регионе выглядит управление "Э", кто начальник местного управления ФСБ, кто губернатор, сколько там молодежи, насколько она активна, имеет место оппозиционная деятельность или ее нет. Я не вижу какого-то единого плана, я вижу, что каждый, кто во что горазд, предотвращает "угрозу" в меру своего разумения, – полагает политолог Екатерина Шульман.

Музыкальный критик Артемий Троицкий напоминает, что запрет на выступление музыкальных групп существовал во времена СССР, и тогда это привело к расцвету подпольной музыкальной индустрии и росту их популярности. Сегодня, в эпоху интернета, запрет любого творчества, которое кажется властям опасным, просто не имеет смысла:

Вся эта история с запретами концертов очень похожа на то, что происходило в Советском Союзе

– Вся та история с запретами концертов очень сильно похожа на то, что происходило в Советском Союзе в 1982-1985 годах, то есть в годы абсолютной агонии развитого социализма и позднего брежневского загнивания. Тогда тоже возникли довольно обширные "черные списки" не только российских, но и зарубежных групп, которые были предназначены к полному удалению из публичного советского пространства. В эти списки попали те артисты, музыку которых нельзя было а) исполнять на концертах, б) передавать по радио и телевидению, в) она не должна была звучать на дискотеках, а также не имела права звучать в ресторанах. То есть существовал полный запрет на репертуар этих самых артистов. Русских артистов в этом списке было порядка 30, зарубежных - порядка 50-60. Там были практически все известные нам сейчас артисты: "Аквариум", "Кино", Майк Науменко и группа "Зоопарк", ДДТ и так далее, то есть весь так называемый подпольный советский рок. Ну и еще немножко советского диско, типа "Команда Альфа", дуэт "Банановые острова" и так далее. Все, что было мало-мальски модняцкого и молодежного в СССР, в этом списке присутствовало.

​– К чему могут привести сегодняшние запреты?

Сегодняшние запреты ни к чему не приведут. Сделать с этим они ничего не смогут

– Сегодняшние запреты не приведут абсолютно ни к чему. Меня как "мальчиша-плохиша" эта история очень радует. Сделать с этим они ничего не смогут. Даже при тоталитарном советском режиме в 1983-85 годах ничего сделать не могли, вместо концертов стали проводиться "квартирники", расцвела индустрия подпольной звукозаписи. Если люди не могли сходить на концерты любимых групп, они с удвоенной энергией занимались записью и слушанием их пленок. Здесь будет такая же история, даже еще более позорная для властей, потому что есть интернет. Закрыть интернет мечтают многие наши начальники в самых разных кабинетах. Но он есть, с ним не сделаешь, и все эти запреты вообще не имеют смысла, – считает музыкальный критик Артемий Троицкий.

Кроме срыва музыкальных концертов, в России запрещают и другие мероприятия, не совпадающие "с генеральной линией партии". 25 ноября в Махачкале сорвали аниме-фестиваль "AniDag". Директору театра, предоставившего площадку для мероприятия, и самим его организаторам угрожали. Фестиваль на своей странице в Instagram раскритиковал дагестанский шоумен Эльдар Иразиев, который позднее удалил запись, но ее скриншоты разошлись по Сети. Организатора мероприятия Саиду Тучалову задержали и доставили в Советское РОВД Махачкалы. Она провела в полиции более трех часов, затем ее отпустили, так и не предъявив обвинения.

В октябре в Дагестане был отменен концерт Элджея – он получил соответствующую просьбу организаторов. Ранее здесь же не состоялись выступления рэпера Doni и Егора Крида. Решение об отмене концертов, "которые идут вразрез с канонами ислама и развращают местную молодежь", поддержал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.