ЕСПЧ принял первую жалобу задержанной за акцию 9 сентября

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению первую жалобу арестованной из-за акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает "Апология протеста". Речь идет о жалобе координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Марии Маковозовой.

Жалоба в ЕСПЧ была подана 17сентября. Теперь Страсбургский суд задал российским властям несколько вопросов по поводу обоснованности задержания активистки, её удерживания в полиции до заседания суда, а также о том, действительно ли было необходимо отправлять Маковозову отбывать наказание до апелляции судебного решения.

Активистку задержали 6 сентября – за три дня до не согласованного властями митинга – и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия. При этом уведомление о проведении акции подавал другой человек. По словам адвоката Владимира Васина, Маковозову признали организатором акции на основании "никем не заверенных и плохо читаемых скриншотов из социальных сетей" о предстоящем митинге.

9 сентября, в единый день голосования сторонники оппозиционера Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Задержания и аресты накануне акции происходили в разных регионах России. В ходе митингов 9 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным штаба Навального, были задержаны около 100 человек.