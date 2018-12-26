Главного редактора "БлогСочи" приговорили к шести годам колонии

Главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова приговорили к шести годам колонии и штрафу по обвинению в вымогательстве у депутата Госдумы. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков.

По версии следствия, Валов вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих материалов: в них утверждалось, что чиновник огородил часть общественного сочинского пляжа, установив личный бассейн.

Сам журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным. Он связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи".