Главного редактора "БлогСочи" приговорили к шести годам колонии

Главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова приговорили к шести годам колонии и штрафу по обвинению в вымогательстве у депутата Госдумы. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков.
По версии следствия, Валов вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих материалов: в них утверждалось, что чиновник огородил часть общественного сочинского пляжа, установив личный бассейн.
Сам журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным. Он связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи".
- Александра Валова задержали 19 января 2018 года после обыска в его квартире.
- Сообщалось, что судья, рассматривавший дело Валова, игнорировал его ходатайства. Он также удалил из процесса двух адвокатов журналиста – Александра Попкова и Михаила Беньяша. В отношении последнего сейчас расследуется дело о нападении на полицейских. Беньяш отрицает вину и настаивает, что избили его самого.
- Александр Попоков подчеркивает, что в материалах дела Александра Валова есть постановление суда о прослушке его переговоров. Оно мотивируется его причастностью "к группе оппозиционно настроенных граждан, деятельность которых направлена на организацию акций гражданского неповиновения с использованием экстремистских методов", напоминает "Медиазона.
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