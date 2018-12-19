Суд отменил 14-дневный арест краснодарского адвоката Беньяша

Краснодарский краевой суд отменил решение об аресте адвоката Михаила Беньяша на 14 суток по административному делу о неповиновении полицейскому.

Речь идёт о протоколе, который был составлен на Беньяша после задержания на акции против пенсионной реформы 9 сентября. Тогда, по словам адвоката, полицейские избили его, а потом обвинили его же в попытке вырваться из автомобиля.

При этом Беньяш не оценивает решение суда позитивно. По его мнению, оно может быть обусловлено желанием обеспечить правовое сопровождение уголовного дела, заведённого на него же по итогам акции 9 сентября. Адвокат пояснил, что уголовное деяние поглощает административное. Он также сообщил, что следствие торопится передать до конца года материалы дела в прокуратуру, чтобы уже в январе суд начал рассматривать его по существу.

На прошлой неделе краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу, известному по защите местных оппозиционных активистов и обманутых дольщиков, было официально предъявлено обвинение в "применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 9 сентября, находясь в полицейской машине после задержания, Беньяш напал на сотрудников правоохранительных органов, укусив одного из них за палец. При этом на фотографиях, сделанных после задержания, видны ссадины и кровоподтеки у самого Беньяша.

В сентябре суд арестовал адвоката на два месяца, однако месяцем позже отпустил его под залог в 600 тысяч рублей.

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