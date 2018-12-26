Глава Мосгорсуда выступила против запрета клеток для подсудимых

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова высказалась против полного запрета клеток и "аквариумов" для подсудимых в залах суда.

Такое нововведение, по её мнению, обоснованно только для обвиняемых в экономических преступлениях. "Но не будем забывать, что речь идет о суде, где очень часто страсти накалены", - сказала Егорова в интервью "Интерфаксу". При рассмотрении дел о терроризме, убийствах, бандитизме и разбоях клетки надо использовать, - заявила глава Мосгорсуда.

Егорова также раскритиковала работу следователей, которые по её мнению, "разучились собирать и анализировать доказательства". Как результат, по словам председателя Мосгорсуда, за последние полгода каждый второй вердикт с участием присяжных – оправдательный.

В середине ноября группа членовСовета Федерации внесла в Государственную думу законопроект о запрете клеток и застекленных камер в судах. По мнению авторов проекта, находясь в клетках или в кабинах, подсудимые не могут эффективно участвовать в судебном процессе и общаться со своими защитниками.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться изоляции обвиняемых по уголовным делам во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают эту практику унижающей человеческое достоинство.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году и быстро распространились по всей стране. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".