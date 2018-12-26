В Ингушетии завели дело о похищении сотрудника Amnesty International

В Ингушетии завели уголовное дело о похищении сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, который наблюдал за акциями протеста против передачи земель Чечне. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

Власти заявляют, что дело завели еще 3 декабря, а сегодня о нем уведомили юриста комитета Дмитрия Пискунова. Похищение Козловского расследуется как особо тяжкое преступление, заявляют в правоохранительных органах.

Олег Козловский рассказывал, что его похитили 6 октября, на следующий день после прибытия в Магас. Представившийся оппозиционером человек заманил Козловского в автомобиль, где к нему подсели двое в масках. Они заставили правозащитника отключить телефон и вывезли за пределы города, где избили, угрожали убийством и заставляли стать своим информатором.

Не сумев вынудить Козловского пойти на их условия, неизвестные отвезли сотрудника Amnesty в соседнюю Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, где потребовали не возвращаться и не писать о ситуации в Ингушетии. Они пригрозили убить его жену и детей в случае разглашения информации о произошедшем.

По словам Козловского, его похитители назвались сотрудниками ингушского Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э").