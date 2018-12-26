Глава Центра "Э" Тимур Валиулин подал в отставку

Руководитель Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел России (более известного как Центр “Э”) Тимур Валиулин подал в отставку. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева. Он назвал отставку Валиулина "чисто кадровыми вопросами".

О возможном уходе главы Центра "Э" в отставку 11 декабря сообщили источники агентств "Интерфакс" и ТАСС. О том, что отставка Валиулина не является добровольной, спустя несколько часов после этих сообщений написало издание Lenta.ru. Его источники утверждали, что причиной могли стать предполагаемые внеслужебные отношения с подчинённой.

Позднее газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщила, что причиной отставки стала незадекларированная зарубежная недвижимость Тимура Валиулина в Болгарии. О ней его начальству стало известно после бракоразводного процесса и последовавшего за ним дележа имущества между главой центра Центра "Э" и его супругой Галиной Михеевой – бывшим полковником полиции.

11 декабря болгарский сайт журналистских расследований "Биволъ" опубликовал результаты расследования, сделанного совместно с российской общественной организацией “Трансперенси Интернешнл – Россия”. Издание опубликовало копии документов о покупке Валиулиным квартир в Болгарии в 2006 и 2011 годах. В расследовании есть также документ об их продаже в 2017 году.​

Согласно выпискам из болгарского реестра недвижимости, квартиры полицейского стоимостью 180 тысяч евро были расположены в жилом комплексе в городе Бяла на черноморском побережье, рядом с курортом Солнечный берег. Согласно российскому законодательству он мог владеть этими квартирами, но должен был их задекларировать.

Валиулин был назначен на пост главы Центра "Э" в сентябре 2012 года. В апреле 2018 он был внесён в санкционный список Минфина США.