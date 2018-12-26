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Леон Кремер

Пропагандист Артем Шейнин снова опозорился. Leon Kremer #36

Пропагандист Артем Шейнин снова опозорился. Leon Kremer #36
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В сети появилось видео пьяного дебоша, который устроил Артем Шейнин на корпоративе. По ролику отлично прослеживается общая атмосфера раболепия, царящая в коллективе программы "Время покажет". Пьяный ведущий матерится и орет со сцены, принуждая сотрудников употреблять алкоголь, а публика ему поддакивает и аплодирует, боясь возразить начальнику. В начале своего спитча он намекает, что пьют только те, "кто хотят работать в программе". Вспоминаем и другие выходки Шейнина, бросающие пятно на всю профессию ведущих и журналистов с ТВ

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