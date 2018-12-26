Обвиняемым в убийстве отца сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения

Басманный районный суд Москвы продлил до 28 марта меру пресечения в виде запрета на определённые действия сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца.

Как и ранее, им запрещено выходить на улицу после 19:00, общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильной связью. Подобная мера пресечения действует для сестёр Хачатурян с конца сентября, когда суд освободил их из СИЗО. Сейчас сёстры живут в разных, специально арендованных для каждой из них, квартирах.

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.

По их словам, на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.

Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.

Тем не менее Следственный комитет квалифицировал преступление по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.