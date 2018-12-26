Минобороны РФ: Израиль создал угрозу гражданским самолетам в Сирии

Минобороны России заявило, что израильские военные самолёты атаковали Сирию во время захода на посадку двух гражданских самолётов в аэропортах Дамаска и Бейрута. По данным российского министерства, Израиль выпустил 16 управляемых авиабомб. 14 из них были уничтожены сирийской системой противовоздушной обороны. Утверждается, что атаковавшие самолёты находились в воздушном пространстве Ливана.

Сирийские государственные СМИ сообщают, что в результате авианалёта ранения получили трое солдат правительственной армии Сирии. Издание Newsweek cо ссылкой на источник в спецслужбах США сообщает, что в момент авиаудара в аэропорту Дамаска находились несколько руководителей радикальной группировки "Хезболла".

По информации израильских журналистов, самолёты Армии обороны Израиля выпустили не менее 22 ракет. По неподтверждённым данным, их целью в числе прочих мог стать самолет иранского частного перевозчика, доставлявший оружие "Хезболле".

В Армии обороны Израиля заявили, что система противовоздушной обороны была задействована в ночь с 25 на 26 декабря в ответ на запущенную с территории Сирии ракету.

Заявление российского Минобороны израильские власти пока не прокомментировали.