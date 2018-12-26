Украина объявила о новых санкциях в отношении России

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 декабря ввел дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Как отмечается в сообщении Совета, ограничения коснутся "российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, сотрудников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины". Новый расширенный список будет опубликован в ближайшие дни.

Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский, санкции коснутся, в частности, причастных к обстрелу 25 ноября трех украинских кораблей в Черном море, а также лиц, которые фальсифицируют уголовные дела против захваченных Россией 24 украинских моряков, а также депутатов Государственной думы, в том числе от партии "Единая Россия".

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, новые санкции затронут: 14 предприятий, обеспечивающих заводы оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; российские предприятия и предприятия из стран Европы, обеспечивающие деятельность ООО "Титановые инвестиции" в Армянске на территории Крыма, а также бизнесменов, задействованных в незаконном строительстве транспортного перехода между Крымом и Таманью через Керченский пролив.

25 декабря премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных ограничительных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. В обновленный список вошли 567 физических и 75 юридических лиц, в отношении которых введены санкции.