Politico: Хизер Нойерт готовят к слушаниям перед назначением в ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт примет участие в брифингах по вопросам геополитических конфликтов перед утверждением её на должность постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента США.

По данным СМИ, представители Госдепартамента и Белого дома проведут с Нойерт ряд бесед по внешней политике Соединённых Штатов. Встречи дипломатом пройдут перед слушаниями в Сенате США, на которых должны утвердить кандидатуру постпреда при ООН. По данным Politico, сенаторы из числа демократов и консервативных республиканцев намерены задать Нойерт вопросы о нехватке у неё опыта дипломатической работы для такой должности. Дата слушаний пока не утверждена.

Нойерт отказалась комментировать Politico сложившуюся ситуацию.

Хизер Нойерт стала руководителем пресс-службы Госдепартамента в апреле 2017 года. В марте 2018 года она стала исполнять обязанности заместителя госсекретаря по связям с общественностью. До прихода в Госдепартамент, Нойерт долгое время работала корреспондентом на телеканале ABC News. Затем она перешла на Fox News. Там Нойерт предложили стать ведущей одного из любимых телевизионных шоу президента США Дональда Трампа, Fox and Friends.

Нынешний постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в октябре сообщила, что собирается подать в отставку до конца этого года. Тогда она заявила, что будет поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США. Однако в середине ноября The New York Times писала, что Хейли может сменить Макла Пенса на посту вице-президента США.