Украина продлит запрет на въезд для российских мужчин

Совет национальной безопасности Украины рекомендовал Госпогранслужбе страны продолжить усиленную охрану границы с Россией после отмены военного положения. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте секретаря Совбеза Александра Турчинова.

Представитель украинского МВД Сергей Яровой в свою очередь подтвердил, что запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет сохранится.

После захвата российскими пограничниками украинских судов у берегов аннексированного Крыма, в 10 областях Украины ввели военное положение. Через несколько дней после этого Киев запретил въезд в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 29 лет.

26 декабря президент Пётр Порошенко объявил о завершении военного положения на Украине.

За время действия военного положения на Украине в страну не пустили более полутора тысяч россиян. По данным украинской стороны, за этот же период Россия не пустила на свою территорию 351 гражданина Украины.