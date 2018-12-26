Украина продлит запрет на въезд для российских мужчин

Совет национальной безопасности Украины рекомендовал Госпогранслужбе страны продолжить усиленную охрану границы с Россией после отмены военного положения. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте секретаря Совбеза Александра Турчинова.
Представитель украинского МВД Сергей Яровой в свою очередь подтвердил, что запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет сохранится.
После захвата российскими пограничниками украинских судов у берегов аннексированного Крыма, в 10 областях Украины ввели военное положение. Через несколько дней после этого Киев запретил въезд в страну мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 29 лет.
26 декабря президент Пётр Порошенко объявил о завершении военного положения на Украине.
За время действия военного положения на Украине в страну не пустили более полутора тысяч россиян. По данным украинской стороны, за этот же период Россия не пустила на свою территорию 351 гражданина Украины.
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