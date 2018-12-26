Президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введенного месяц назад в десяти областях страны после инцидента с захватом украинских кораблей в Чёрном море. Трансляцию заседания СНБО вела Украинская служба Радио Свобода.

Глава украинского государства заявил, что его решение является принципиальным и "базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве".

Военное положение на Украине стало ответом на инцидент в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма захватили три корабля военно-морских сил Украины, которые ранее не прошли в Азовское море через Керченский пролив. 24 моряка были задержаны и арестованы.

Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев заявляет о провокации Москвы и считает инцидент актом агрессии. 19 декабря глава Совета национальной безопасности Украины анонсировал новый поход кораблей в Азовское море.

В регионах, где было введено военное положение, армия получала право ставить вопрос о запрете деятельности политических партий и общественных организаций, если они угрожают суверенитету или национальной безопасности Украины. Военные получали полномочия по контролю предприятий связи, издательств, вещателей и театров. В регионах мог быть введён комендантский час и ограничены права на забастовки и политическую агитацию. В определённых случаях военные могли изымать имущество. Этими возможности армия не использовала.

Украина запретила въезд в страну для мужчин – граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, однако сообщалось о проблемах при пересечении границ и у женщин. С начала действия военного положения на Украину не пустили более полутора тысяч граждан России.