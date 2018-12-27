Спокойствие президента. Владимир Абаринов - о слове «импичмент»

У Редьярда Киплинга есть стихотворение «Королевская работа» - о том, как король, желая узнать, «какое из всяческих дел было б на пользу стране», пошел инкогнито в народ, увидел школу с открытыми окнами и (перевод Елены Кистеровой):

К окнам – молчи, не дыши! – Король по траве подошел

И услышал, как дети в тиши повторяют: «Король наш – осёл»*.



Монарх не обиделся: «Про детей он сказал по латыни, что ума у них ужас как много». И вернулся на трон, чтобы взяться за ум и за дело.

Дональд Трамп попытался объяснить семилетней Коллман Ллойд, что в ее возрасте уже поздновато верить в Санта-Клауса, но Коллман не поняла заковыристое слово «маргинально» и не стала спрашивать, что это такое. Она просто, как полагается американским детям, оставила в укромном уголке сладкие гостинцы для Санты, а наутро нашла под елкой подарок.

Президент США не верит в Санту. Он верит в собственный могучий ум и в народную любовь. Но если бы довелось ему попросить у Санты подарок, он, возможно, пожелал бы, чтобы Америка забыла слово «Россия». Трампа, по его словам, не заботит перспектива импичмента. Если ему устроят импичмент, убежден он, «рынок рухнет, каждый станет очень бедным» - в итоге «народ восстанет». Про восстание он не сам придумал, это еще летом сказал его друг и адвокат Руди Джулиани. Трампу прогноз очень понравился. Он повторил его в недавнем интервью Reuters. А о том, почему народ восстанет, он выражается так: «Не знаю, как можно отстранить от должности того, кто потрясающе делает свою работу».

В том, что президент уверен - всеми своими успехами Америка обязана ему одному, - нет, конечно, никакой новости. Даже непонятно, как эта страна могла чего-то добиваться (например, положения сверхжержавы) без такого вождя, как Дональд Трамп. Но вот уверенность, что «потрясающая работа» (эту оценку поставил себе он сам) освобождает от уголовной ответственности – это новое слово в юриспруденции, по крайней мере, американской.

Тем не менее спокойствие президента показное, деланное. Его нервные твиты на тему расследования специального прокурора Роберта Мюллера выдают это беспокойство. Источники в Белом Доме подтверждают: Трамп считает угрозу импичмента реальной, она тревожит президента.

В любом случае ждать, судя по всему, осталось недолго

На самом деле импичмент – процедура исключительно сложная. В истории США она применялась менее двух десятков раз, из них к президентам – трижды. Эндрю Джонсон и Билл Клинтон были оправданы соответственно в 1868 и 1998 годах. Ричард Никсон в 1974 не стал искушать судьбу и ушел в отставку, не дожидаясь голосования в нижней палате. Основанием для принудительного отстранения от должности может быть либо государственная измена, либо взяточничество, либо «другие серьезные преступления и правонарушения». Предварительное расследование обвинений против президента проводит нижняя палата Конгресса, после чего она голосованием решает вопрос, следует ли вменить президенту преступления, в совершении которых он обвиняется. Если нижняя палата решает, что президент заслуживает отрешения от должности, то дело передается в Сенат, который выполняет функции суда: допрашивает под присягой свидетелей, изучает улики, заслушивает аргументы сторон. Ведет эти заседания председатель Верховного Суда США, а обвинительный вердикт должен быть вынесен, в отличие от нижней палаты, не простым, а квалифицированным большинством в две трети голосов.

В Конгрессе нового созыва у демократов большинство в нижней палате, но Сенат остался под контролем республиканцев. Беспокоиться как будто не о чем. К тому же президент выстроил первую линию обороны: назначил министром юстиции лояльного себе Уильяма Барра, который может просто не найти в собранных спецпрокурором материалах состава преступления. Тогда отчет Мюллера просто не попадет в Конгресс. Но это только в том случае, если спецпрокурор не предъявит убедительных доказательств тяжких преступлений президента. Если таковые будут предъявлены, то Барр просто не найдет веского предлога закрыть дело. Партийная принадлежность президента в такой ситуации тоже потеряет свое значение.

В любом случае ждать, судя по всему, осталось недолго. По некоторым сведениям, Мюллер планирует завершить свое расследование к середине февраля.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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