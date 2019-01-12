Будущее: причины и следствия. Эфир в 18:05

События, которые повлияют на жизнь в новом году, обсуждаем с политологом, научным сотрудником РАНХиГС Александром Мотиным, аспиранткой факультета культурологии РГГУ Земфирой Саламовой и аспиранткой Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Дарьей Пудовой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 12 января в шесть часов вечера.