Будущее: причины и следствия. Эфир в 18:05

События, которые повлияют на жизнь в новом году, обсуждаем с политологом, научным сотрудником РАНХиГС Александром Мотиным, аспиранткой факультета культурологии РГГУ Земфирой Саламовой и аспиранткой Департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Дарьей Пудовой.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 12 января в шесть часов вечера.
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