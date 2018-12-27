Reuters рассказало о запрете на покупку техники Huawei и ZTE бизнесу в США

Президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, который запретит американским компаниям покупку оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

В документе содержится предписание Министерству торговли запретить американским компаниям покупать оборудование у иностранных фирм, которые представляют "значительные риски для национальной безопасности". Указ Трампа основывается на законе "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", который позволяет президенту Соединенных Штатов вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для США.

Как отмечает Reuters, название китайских компаний не будет фигурировать в указе. Однако ожидается, что в министерстве торговли США документ истолкуют не в пользу Китая. Окончательный текст указа пока не готов.

В начале года американская разведка заподозрила Huawei и ZTE в недобросовестных связях с китайским правительством. В Вашингтоне считают, что с помощью оборудования компаний китайские власти могут собирать данные, представляющие коммерческий или военный интерес для Пекина.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Ранее США внесли компанию в черный список поставщиков оборудования для государственного использования. ФБР и ЦРУ также рекомендовали американцам не покупать смартфоны этих производителей. От использования инфраструктуры Huawei отказались власти Австралии и Новой Зеландии. Решение запретить госзакупки оборудования компаний Huawei и ZTE приняли также власти Японии.