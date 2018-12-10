Япония отказывается от госзакупок оборудования Huawei и ZTE

Японские власти решили запретить госзакупки оборудования

компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает South China Morning Post. Такое решение принято вскоре после того, как США призвали союзников отказаться от товаров этих корпораций из-за угрозы шпионажа.

1 декабря власти Канады арестовали финансового директора и дочь основателя китайского телеком-гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу. Вашингтон подозревает её в создании схем обхода американских санкций против Ирана. В случае экстрадиции в США ей может грозить наказание сроком до 60 лет лишения свободы.

В понедельник суд в Канаде возобновит слушания по её делу. Адвокат настаивает на невиновности Ваньчжоу и предлагает освободить ее под залог, ссылаясь на тяжелую форму гипертонии у своей подзащитной.

Китайские власти резко отреагировали на арест топ-менеджера Huawei. Послы США и Канады были вызваны в МИД Китая, а передовая статья официальной газеты "Женьминь Жибао" в понедельник была посвящена критике Канады.

В начале года американская разведка заподозрила Huawei и ZTE в недобросовестных связях с китайским правительством. В августе австралийское правительство запретило использовать оборудование Huawei и ZTE при прокладке сети 5G. Аналогичное решение в отношении Huawei приняли власти Новой Зеландии. На прошлой неделе от оборудования Huawei отказался британский оператор связи BT Group Plc.