Возбуждено дело о пытках заключенных в ещё одной ярославской колонии

Следственный комитет возбудил дело пытках заключенных исправительной колонии №3 в городе Углич Ярославской области. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову. По её словам, дело возбудили ещё месяц назад, но заключенные узнали, что стали потерпевшими только в конце декабря после допросов следователями.

Четверо заключенных исправительной колонии №3 в Угличе сообщили о пытках со стороны сотрудников ФСИН 1 ноября. Адвокату "Общественного вердикта", которой удалось встретиться с осужденными, они пожаловались на избиения, один из них был заперт раздетым на холоде в так называемом стакане – узком помещении под лестницей, в котором можно только стоять. Другому заключенному угрожали из-за жалоб в прокуратуру, еще одного заставляли писать заявления на обратившегося в прокуратуру сокамерника, утверждают правозащитники.

Все эти показания заключенные подтвердили на допросах следователям в качестве потерпевших по делу о превышении сотрудниками колонии должностных полномочий с применением насилия или его угрозой и использованием специальных средств.

В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в колонии №1 в Ярославле. На видео было зафиксировано, как сотрудники ФСИН избивают заключенного. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, арестованы 11 человек, еще один задержан, а один находится под домашним арестом.

Позже "Новая газета" опубликовала второе видео пыток в этой колонии. На видеозаписи те же сотрудники ФСИН пытали других заключенных. По факту публикации этого видео возбуждено еще одно уголовное дело.

В начале октября издание сопоставило число сообщений о пытках в российских колониях с числом осужденных сотрудников ФСИН. За 2011–2017 годы осуждены было 65 работников ведомства, однако, по данным российского "Комитета против пыток", на них поступило в 2,5 раза больше жалоб.