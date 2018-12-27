МОК требует от российских спортсменов вернуть олимпийские медали

Международный олимпийский комитет (МОК) всё ещё продолжает ждать возврата 24 медалей, которые были отобраны у российских спортсменов, уличенных в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов.По данным ТАСС, в легкой атлетике российскими олимпийцами были возвращены только пять медалей.

МОК обратился с официальным письмом в Олимпийский комитет России (ОКР) с требованием до 24 декабря уведомить все национальные федерации о необходимости вернуть награды. Это должны сделать и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр-2016, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.

В зимних видах спорта МОК ранее обвинил в нарушении антидопинговых правил 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд оправдал 28 олимпийцев. Завоеванные медали должны вернуть бобслеисты, победившие в двойках и четверках.

21 ноября Московский городской суд впервые в истории спора разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову не исполнять решение Спортивного арбитражного суда и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Олимпийский комитет России обжаловал это решение. В ОКР считают, что оно может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпийских играх в 2020 году, и непризнанию решения спортивного арбитража по 28 российским спортсменам, оправданных по делу о допинге.

Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 годав Пхёнчхане из-за "выстроенной на государственном уровне системы применения допинга". Ранее из-за "допингового" скандала российские легкоатлеты не смогли принять участия в летних Играх в Рио-де-Жанейро, а на Паралимпиаде в Бразилии спортсменов из России не было вообще.