"Известия" и Минтруд поспорили об угрозе массовых увольнений в России

Министерство труда России опровергает информацию о возможных массовых сокращениях в стране. Ранее об этом сообщила газета "Известия". По данным издания, под сокращения в начале следящего года могут попасть более 230 тысяч россиян.

Кому может грозить увольнение

Большего всего, как утверждают "Известия", увольнение грозит работникам финансовой и банковской сфер – там работу могут якобы потерять более 30 тысяч человек. В транспортной сфере под угрозой сокращения почти 28 тысяч работников. Кроме этого, риск массовых увольнений существует в сферах производства электрооборудования, добычи энергетических ископаемых, автомобилестроения и производства стройматериалов. Большинство из тех, кому грозит увольнение, живут в Москве и Санкт-Петербурге, утверждают "Известия".

Газета ссылается на некую "аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития". Минтруд якобы передал этот документ в "правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений". Прогноз, как пишет газета, основан на опросе 46 тысяч организаций. "Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени", – утверждают "Известия". Сам документ газета не представила.

Реакция Минтруда

Министерство труда опубликовало официальный ответ на статью "Известий". В ведомстве утверждают, что информация о возможных "массовых увольнениях" не соответствует действительности: "Информация газеты "Известия", что Минтруд России проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности... В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет".

"Общая безработица останется на уровне 2018 года – примерно 4,7-4,8 % (это около четырех миллионов человек – прим.)", – добавили в министерстве. Именно такие цифры на большой пресс-конференции 20 декабря называл Владимир Путин. "Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум, была 5,2%, то в этом году будет еще ниже - 4,8%", – заявлял президент на пресс-конференции 20 декабря.

По официальным данным, уровень безработицы в России последние годы держится на низком уровне. Однако, как отмечают социологи, реально положение дел может быть хуже, поскольку не все безработные официально регистрируются в центрах занятости. "Левада-центр" ранее опубликовал результаты опроса, согласно которым ростом безработицы обеспокоена половина россиян.