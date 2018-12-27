Украина одобрила меморандум о финансировании суда по делу "Боинга"

Кабинет министров Украины в четверг одобрил проект меморандума о финансовой поддержке судебного преследования подозреваемых в причастности к катастрофе самолёта "Боинг" "Малайзийских авиалиний" над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Меморандум должен быть подписан представителями Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Представители этих стран входят в Совместную следственную группу, которая расследует катастрофу "Боинга", жертвами которой стали 298 человек.

В соответствии с документом, стороны договорились совместно финансировать судебное преследование подозреваемых, а также сделать суд более доступным для родственников всех жертв. Ранее было объявлено, что суд пройдёт в Нидерландах, но дата начала процесса пока не назначена.

В мае этого года следствие объявило, что, согласно имеющимся доказательствам, "Боинг" был сбит из доставленной из России установки "Бук", принадлежавшей российской армии. После этого Нидерланды и Австралия призвали Москву признать ответственность за гибель "Боинга". Имена конкретных подозреваемых пока не названы.

Самолёт, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, упал на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Катастрофа произошла на фоне боёв между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Большинство погибших - граждане Нидерландов. Москва отрицает причастность к гибели "Боинга" и утверждает, в частности, что ракета, которой он был сбит, принадлежала Украине.