Комбинат "Дружба народов" в ближайшие два года продолжит поставлять продовольствие в войска российской национальной гвардии.

Как сообщила в четверг пресс-служба Росгвардии, решение о том, что "Дружба народов" останется единственным поставщиком в 2019-2020 годах, приняло правительство России.

"Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки" - говорится на сайте Росгвардии.

При этом возможное завышение цен при поставках продукции "Дружбы народов" ранее стали предметом как расследования оппозиционера Алексея Навального, так и проверки Главной военной прокуратуры. Кроме того, по просьбе ФСБ дело о завышении цен возбудила Федеральная антимонопольная служба.

После обвинений Навального в адрес директора Росгвардии генерала Виктора Золотова разразился скандал. Золотов вызвал Навального на бойцовский "поединок", пообещав "сделать из него отбивную". В интервью "Комсомольской правде" накануне он сказал, что эти слова не следует трактовать как угрозу. Золотов обвиняет Навального в клевете.

Штаб-квартира мясокомбината "Дружба народов" находится в аннексированном Крыму.