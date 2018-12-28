Экс-юрист Трампа мог встречаться в Праге с эмиссарами Кремля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, получил информацию, возможно подтверждающую визит бывшего адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна в 2016 году в Прагу, где он, как утверждается, мог встречаться с российскими представителями.

Компания McClatchy, издающая Miami Herald и ряд других газет, сообщила со ссылкой на четыре источника , что мобильный телефон Коэна был запеленгован в районе чешской столицы в конце лета 2016 года. McClatchy утверждает, что электронные записи косвенно свидетельствуют в пользу того, что Коэн мог встретиться в Праге с россиянами. Кроме того, иностранные спецслужбы также якобы передали спецпрокурору информацию о перехвате разговоров граждан России о пребывании Коэна в Чехии.

Сам Коэн ранее заявлял, что он никогда не посещал Прагу. Он подтвердил свою позицию и сейчас, после заявления McClatchy.

В то же время McClatchy признает, что данные о зафиксированном сигнале сотового телефона Коэна не доказывают факт встречи экс-юриста Трампа с россиянами. Кроме того, СМИ отмечают, что хакеры, получив доступ к данным телефона Коэна, могли бы создать иллюзию его нахождения в той или иной точке.

Информация о предполагаемой встрече Коэна с представителями Кремля в Праге впервые была упомянута в отчете, составленном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом. Он утверждал, что Коэн обсуждал с россиянами сокрытие информации о связях предвыборного штаба Трампа с Кремлем.

В США ведётся расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к вмешательству в выборы в США и других государствах отвергает.

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн недавно был осуждён к трём годам лишения свободы. На суде Коэн, в том числе, признал себя виновным в даче ложных показаний в Конгрессе по поводу строительных проектов Трампа в Москве. Согласно последним показаниям Коэна, переговоры ещё продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты.