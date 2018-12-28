ФСБ завершила строительство заграждений в Крыму на границе с Украиной

На севере аннексированного Россией Крыма завершено строительство заграждений на границе с Украиной. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Система заграждений протяженностью более 60 километров оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков и видеокамерами ночного наблюдения.

В ФСБ России строительство заграждений объяснили "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства". Помимо этого онидолжны пресечь незаконные поставки оружия и боеприпасов, контрабанду табака, алкоголя и наркотиков, а также незаконное пересечение границы украинцами "с хозяйственно-бытовыми целями".

Разработка проекта началась еще в 2015 году. Изначально планировалось, что система заграждений будет введена в эксплуатацию летом 2018 года. Её строительство обошлось бюджету в 204 миллиона рублей.