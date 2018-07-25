"Я вражды к народу России не испытывал". Дело "диверсанта" Лимешко

Верховный суд Крыма оставил в силе приговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года. На видео задержания, которое распространила пресс-служба ФСБ, Лимешко без шнурков с ручной пилой, которой якобы собирался пилить столбы линии электропередач вдоль Судакской трассы.

Однако в обвинение вошли лишь эпизоды с приобретением, перевозкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов. Обвинений в подготовке диверсий Лимешко так и не предъявили. Он признал вину, пошел на сделку со следствием, просил четыре года лишения свободы, но получил в два раза больше.

Первое официальное сообщение о задержании украинца Геннадия Лимешко было опубликовано ФСБ 15 августа 2017 года. "Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", - говорилось в сообщении. По первоначальным данным ведомства, Лимешко из Харьковской области, проходил службу в ВСУ на востоке Украины в качестве старшего разведчика глубинной разведки. Утверждалось, что на полуостров он приехал чтобы "привести в негодное состояние" линии электропередач вдоль трассы Судак-Новый Свет, вызвать обвал горных пород для перекрытия трассы, а также поджечь лес в районе Судак-Рыбачье-Алушта и свалку в поселке Рыбачье. ФСБ заявляла, что Лимешко был задержан 12 августа, ночью, когда пытался повредить ЛЭП.

Одновременно было распространено видео задержания Лимешко. На видео он лежит на земле и называет себя, далее говорит: "Сказали подрезать электростолб". Также показаны следы спилов на деревянном столбе с оборванными проводами. Некий сотрудник копается в сумке, потом убирает оттуда руки и спрашивает: "В сумке есть запрещенные предметы?". "Нет", - отвечает Лимешко, лежащий на земле, на нем сидит человек в шортах, майке и в маске. Среди выложенных из сумки вещей - телефон, старая граната РГД-5 без запала, несколько отдельных запалов, скотч, дешевый фотоаппарат, завернутые в полиэтилен две тротиловые шашки, и нечто заретуширофанное. Вместе с паспортом на видео показали миграционную карту, согласно которой Лимешко пересек административную границу Крыма и Херсонской области 9 августа и намеревался находиться в Судаке до конца месяца. Чуть позже появилось видео, на котором Лимешко ведут в наручниках по коридору Киевского районного суда Симферополя, где его арестовали на два месяца по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ. После этого показаны смонтированные куски допроса Лимешко, где он утверждает, что в 2015 году он проходил подготовку в составе диверсионной группы, в том числе минно-взрывному делу, для "захода на территорию Донецкой народной республики, Республики Крым и в целом по России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий". "Мы обучались физической подготовке, стрелковой подготовке, взрывному делу и тактике специальной подготовке", - говорит Лимешко, на лице которого видны ссадины и синяки. По его словам на видео, 2 июня он приехал в Херсон, где встретился с неким человеком по имени Андрей или Артур Нариманович, который предложил ему подорвать ЛЭП между Судаком и Новым Светом, взорвать горную породу, чтобы вызвать обвал на автотрассе, поджечь лес в Алуште и свалку в Рыбачьем. "После того, как я согласился на выполнение задания, я получил 5 тысяч гривен", - рассказывает на видео Лимешко.

По сообщению представителя погранслужбы Украины Олега Слободяна, Лимешко действительно проехал через административную границу 9 августа. "Но никаких запрещенных предметов у него при себе не было, тем более тротиловых шашек. Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров", - отметил Слободян.

Реакция Киева была предсказуема. В СБУ заявили, что задержание Лимешко - это провокация и никаким "агентом" он не является. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила письмо своей российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором попросила сообщить об условиях и месте содержания Лимешко и проверить соблюдение его прав и возможное применение пыток. Последовал ли ответ на письмо и предпринимала ли какие-то действия Москалькова, неизвестно, но и письмо Лутковской, которое публиковала ее пресс-служба, сейчас удалено с официальной страницы в Facebook. МИД Украины направил в Москву ноту с требованием предоставить данные об обстоятельствах задержания Лимешко.

С другой стороны, представитель Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович подтвердил, что Лимешко действительно служил в войсках с ноября 2016 по май 2017 года, но был уволен по статье "служебное несоответствие" за нарушение дисциплины. До этого с начала 2015 года он служил в составе добровольческого батальона "Правого сектора" в подразделении "Аррата" с позывным "Морфин". По всей видимости, его супруга Ирина Лимешко также служила в "Аррате" в качестве медика. После увольнения из ВСУ, по словам матери Риммы Рыжковой, он отправился на заработки в Мариуполь и перестал выходить на связь 9 августа 2018 года, когда уехал в Крым. Мать увидела его уже на видео ФСБ. "После задержания у него нос был сбит и на щеке тоже ссадины, а на этом видео дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный и рассказывает, как по писаному", - прокомментировала она видеозаписи.

Дело Лимешко рассматривал Судакский городской суд 10 мая 2018 года. К тому времени он уже признал вину и заключил сделку со следствием, его дело было засекречено, адвоката по соглашению не было. По версии обвинения, Лимешко завербовал замначальника Херсонского управления СБУ Андрей Романюк, который сейчас занимает должность руководителя управления. Он заранее сумел переправить в Крым и спрятать в тайнике взрывчатку, которую Лимешко забрал после приезда в Судак. В тайнике находились фрагменты зажигательных трубок, запалов, две тротиловые шашки типа 200, весом 236 грамм и корпус гранаты РГД-5. Последние, по решению суда, должны были быть уничтожены, остальное, вместе с ручной пилой, рюкзаком, изолентой и прочим было передано на хранение в камеру вещдоков Симферопольского ФСБ. Россия после суда конфисковала себе у Лимешко дешевый фотоаппарат с картой памяти на 4 GB и денег - 4390 гривен и 250 рублей. Совершить диверсии, по версии обвинения, Лимешко согласился из "политической вражды к российскому народу и государству в связи с присоединением Крыма к России". Это стало отягчающим обстоятельством дела.

Материалы дела Лимешко засекречены, однако известно, что среди них нет официального соглашения со следствием, что позволило гособвинению потребовать для него восемь с половиной лет лишения свободы, явно больше, чем рассчитывал подсудимый. Опознание Романюка Лимешко проводил по трем фотографиям, на одной из которых он узнал херсонского СБУшника. Была проведена экспертиза ДНК, чтобы найти следы Лимешко на вещах из тайника.

Заседание суда по существу было лишь одно, Лимешко вновь признал вину, но попросил исключить фактор "политической вражды". В заключительном слове он намекал на фальсификации, но пояснять ничего не стал. "Я никакой вражды к русскому народу не испытываю. Прошу только об одном, чтобы судили справедливо. Были или нет все эти события, - сейчас уже не важно. У вас есть материалы дела, там все указано. Прошу судить по справедливости. У меня дома дочь, когда все закончится, я никогда сюда больше не вернусь", - заявил Лимешко. Суд учел только наличие малолетней дочки и приговорил украинца к восьми годам заключения по трем эпизодам: изготовление взрывного устройства, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ, и то же самое с боеприпасами. Тогда же стало известно, что в отношении Романюка также возбуждено уголовное дело, но оно было выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в розыск.

Я не испытываю политической вражды к народу России и Крыма. Прошу исключить отягчающее обстоятельство.

Апелляционную жалобу Лимешко подал сам, а также от его имени адвокат по назначению Эльвина Чулакчи, которая в судебном заседании принимать участие не пожелала, и Лимешко защищал, тоже по назначению, Дмитрий Мартынец. Адвокат заявил, что не оспаривает квалификацию деяний, но считает наказание чрезмерным и несоответствующим тяжести преступления. В итоге Мартынец запросил для Лимешко четыре года лишения свободы, отметив, что тот "полностью раскаялся и содействовал следствию". "Многие обстоятельства дела стали известны только со слов подзащитного. Он имеет на иждивении малолетнего ребенка, который болеет и требует ухода. Подзащитный признавал себя виновным, способствовал раскрытию преступления", - пытался убедить суд адвокат.

"Я не испытываю политической вражды к народу России и Крыма. Прошу исключить отягчающее обстоятельство. Момент политической вражды здесь совершенно неуместен. Все было не совсем так, как кажется. Не знаю, поймете вы или нет. Прошу смягчить срок до четырех лет лишения свободы. Искренне надеюсь на справедливое решение с вашей стороны, - заявил в последнем слове Лимешко и добавил. - На все воля Всевышнего". В Симферопольском СИЗО он принял ислам.

"Что вами руководило, какое желание?", - спросил у Лимешко председатель судейской коллегии. "Явно не политическая вражда, - ответил он и пояснил. - Когда я узнал о болезни своей дочери, мне нужно было много чего. Подумал, что можно заработать". "Потом вы узнали, зачем все это?". "Потом узнал".

В срок наказания Лимешко вошло время его ареста с 13 августа 2017 года. В заключении он пробыл уже почти год. "Он пошел на сделку со следствием, но это не значит, что он на самом деле виноват. Это стандартная практика ФСБ, когда людей заставляют через различные формы, начиная от пыток и заканчивая психологическим давлением, идти на сделку", - прокомментировала приговор суда первой инстанции руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.