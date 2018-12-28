"Шатдаун" в США продлили до 2 января

Сенат США не стал рассматривать проект бюджета 27 декабря, тем самым продлив закрытие федерального правительства – "шатдаун". Об этом сообщает Reuters. Следующее заседание Сената пройдет 2 января.

22 декабря Белый дом в третий раз за год объявил о частичной приостановке работы федерального правительства. Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чём настаивает Дональд Трамп. Президент США считает, что Конгресс должен выделить более пяти миллиардов долларов на начальный этап проекта. Общая стоимость строительства заграждения может превысить 20 миллиардов долларов. Против этого выступают демократы.

Из-за "шатдауна" четверть государственных учреждений в США приостановили свою работу. Частичное закрытие правительства затронуло более 800 тысяч федеральных служащих, более половины из которых продолжат работать без оплаты.