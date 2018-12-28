Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима миллиардера, генерального директора холдинга "Форум» Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор просил для Михальченко 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2014 году Михальченко создал организованную преступную группу для контрабанды дорогих вин и другого элитного алкоголя из Великобритании, Франции и Италии. Как заявил следователь в суде, продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Михальченко был задержан в марте 2016 года. Дело было возбуждено после обнаружения в порту Усть-Луга контейнеров с коньяком стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку без необходимых документов.

Бизнесмен не признал вину. Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Дмитрий Михальченко, которому принадлежит строительная компания "Балтстрой", также проходит в качестве подозреваемого по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента России "Ново-Огарёво".