Войска Башара Асада вошли в Манбидж на севере Сирии

Войска сирийского президента Башара Асада в пятницу вошли в город Манбидж на севере Сирии, который долгое время занимали курдские вооружённые отряды.

В заявлении сирийского командования подчёркивается, что войска вошли в город и прилегающие районы по договорённости с курдами для "защиты граждан" от вторжения со стороны Турции. Как сообщается, в городе поднят сирийский флаг.

Ранее командование курдских отрядов самообороны заявило об их выводе из Манбиджа и официально пригласило сирийских военных войти в город.

В Кремле уже приветствовали переход города под контроль сил Асада.

Манбидж - город в провинции Алеппо к западу от Евфрата. Несколько лет его занимали отряды террористической группировки "Исламское государство". В 2016 году его освободили курдские отряды при поддержке международной коалиции во главе с США. Турция неоднократно заявляла, что присутствие курдских отрядов в Манбидже угрожает её безопасности, и угрожала занять город путём военной операции.

Президент США Дональд Трамп недавно объявил о намерении вывести все американские войска из Сирии. По его словам, разгром "ИГ" на территории страны должна завершить Турция. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности провести силовую операцию на территории Сирии - как против "ИГ", так и против курдских сил самообороны. Командование курдских отрядов, которые контролируют северо-восток Сирии, в этой ситуации приняло решение передать Манбидж правительственным войскам, заявив при этом о готовности противостоять возможному турецкому вторжению на других направлениях.