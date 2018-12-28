Прекращено первое уголовное дело после смягчения 282-й статьи УК РФ

Следственный комитет прекратил уголовное дело по 282-й статье Уголовного кодекса России в отношении жителя Твери Сергея Соколова, которого подозревают в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе. Следователь уведомил об этом адвоката международной правозащитной группы "Агора" Ильнура Шарапова, защищающего Соколова.

Это первое закрытое дело после подписания президентом Путиным закона о частичной декриминализации 282-й статьи. Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года.

Поводом для преследования Сергея Соколова стали репосты картинок и текстов на его странице во "ВКонтакте" в период с декабря 2015 по август 2017 года. По версии следствия, посты и картинки, которые Соколов разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", содержат "языковые признаки направленности на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, языка, происхождения".

В интервью Радио Свобода Соколов сказал, что не видит в опубликованных им картинках ничего ужасного. "Сарказм, юмор на политические темы, сатира, но никак не экстремизм", - добавил Соколов.По его словам, он искал интересную информацию из источников, альтернативных федеральным телеканалам, и делился ей."Покушаться на это право – значит покушаться на свободу слова и получения информации. И на свободу мысли даже", сказал Соколов.

Сегодня же суд в Санкт-Петербурге приговорил Владимира Рязанцева к двум годам условно и ограничил его в пользовании интернетом за шуточный пост об антифашистах. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Рязанцева признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Уголовное дело было возбуждено из-за шуточного поста, написанного Рязанцевым в социальной сети "ВКонтакте" в 2014 году. Он был адресован его другу во время ссоры. Как заявил адвокат Виталий Черкасов, друзья давно помирились, и молодой человек не имеет никаких претензий к его подзащитному, так как он никогда не причислял себя к антифашистам и понимал, что это шутка. Защита просила суд прекратить дело в связи с малозначительностью совершенного деяния, не повлекшего опасных последствий. Однако правоохранительные органы посчитали иначе, — отметил юрист. Защита обжалует приговор.