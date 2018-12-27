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Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи

Акция против 282 статьи УК в Калининграде, 2015 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Подписанный указ размещён на официальном портале правовой информации.

Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года.

  • За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.
  • Законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами по 282 статье в обществе. Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".
  • После смягчения уголовной статьи предыдущие приговоры по ней будут пересмотрены с учётом принятых поправок.

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