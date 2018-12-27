Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Подписанный указ размещён на официальном портале правовой информации.

Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года.