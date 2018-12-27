Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Подписанный указ размещён на официальном портале правовой информации.
Поправки предполагают, что первый случай размещения разжигающих, по мнению суда, ненависть материалов в Сети будет наказываться в административном порядке, а в уголовном – только если это повторится в течение года.
- За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. В Совете по правам человека предлагали отменить уголовное наказание по 282-й статье, сохранив его лишь для экстремистских преступлений, связанных с насилием.
- Законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным начале октября, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами по 282 статье в обществе. Во время прямой линии 7 июня Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".
- После смягчения уголовной статьи предыдущие приговоры по ней будут пересмотрены с учётом принятых поправок.
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