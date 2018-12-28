Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утечку данных о журналистах московской редакции Би-би-си в сеть. Он заявил, что в Кремле с пониманием относятся к публикации этих сведений в сети и вспомнил принципы древневавилонского законодательства. Мы против принципа "око за око, зуб за зуб", но это только в официальном плане", - заявил чиновник. Издание "Проект" отмечает, что утечка данных журналистов "Би-би-си" могла произойти из МИД или ФМС.

"А что вы хотели? — спросил Песков, отвечая на вопрос о публикации данных журналистов. — Мы хоть, как сказал Путин, не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи — принципа "око за око, зуб за зуб", но это только в официальном плане" (Цитата по сайту телеканала "Россия").

Вечером 25 декабря на блог-платформе pikabu.ru, в сообществе "ВКонтакте" "За Матушку-Россию" и ночью 26 декабря на сайте издания “Сегодня.ру” опубликован список журналистов русской службы Би-би-си, работающих в России. Запись на Pikabu с заголовком “От Деда Мороза” разместил пользователь с единственной публикацией, “Сегодня.ру” утверждают, что составили список самостоятельно, “связав несколько источников”.

Информация из списка сотрудников московского бюро Би-би-си была только у Министерства иностранных дел и у Федеральной миграционной службы, утверждает издание "Проект" со ссылкой на неназванных сотрудников Би-би-си. В списке использованы паспортные фотографии, не появлявшиеся в публичном пространстве и упомянуты журналисты, не афишировавшие своё место работы.

В публикации в “Сегодня” материал назван “Наш ответ Чемберлену” и связан с текстом в газете The Times. Издание на прошлой неделе опубликовало список из 8 журналистов эдинбургского бюро агентства Sputnik, основанного "Россией сегодня". Публикация вызвала резкую критику российского посольства в Лондоне, российских прокремлёвских СМИ и главного редактора RT Маргариты Симоньян, сравнившей публикацию с периодом сталинских репрессий.