Российское СМИ опубликовало список сотрудников Русской службы Би-би-си  

Британский телерадиовещатель Би-би-си прокомментировал публикацию списка журналистов русской службы издания, опубликованный на двух российских сайтах. Имена журналистов и их фотографии были обнародованы в сети на фоне проверки российского телеканала RT британским медиарегулятором Ofcom, а британского телеканала – Роскомнадзором. Представитель Би-би-си назвал публикацию списка журналистов издания “разочаровывающим”.
Список журналистов русской службы Би-би-си был опубликован вечером 25 декабря на блог-платформе pikabu.ru, в сообществе "ВКонтакте" "За Матушку-Россию" и ночью 26 декабря на сайте издания “Сегодня.ру”. Запись на Pikabu с заголовком “От деда мороза” разместил пользователь с единственной публикацией, “Сегодня.ру” утверждают, что составили список самостоятельно, “связав несколько источников”.
Имена аккредитованных в России журналистов Би-би-си связаны с их фотографиями из социальных сетей и других публичных источников. В публикации в “Сегодня” материал назван “Наш ответ Чемберлену” и связан с текстом в газете The Times. Издание на прошлой неделе опубликовало список из 8 журналистов эдинбургского бюро телеканала RT. Публикация вызвала резкую критику российского посольства в Лондоне, российских прокремлёвских СМИ и главного редактора RT Маргариты Симоньян, сравнившей публикацию с периодом сталинских репрессий.
- Официальный представитель Би-би-си заявил газете The Guardian, что телерадиовещательная компания разочарована публикацией списка российских сотрудников. “У Би-би-си есть жёсткие редакционные стандарты, и мы не публиковали данные журналистов других изданий, так как для этого не было никакой редакционной необходимости. Мы разочарованы ничем не обоснованной публикацией данных нашей московской команды”.
- 21 декабря Роскомнадзор начал проверку веб-сайтов британской телерадиокомпании Би-би-си в интернете и телеканала BBC World News. В сообщении говорится, что проверка – ответная реакция на претензии британского регулятора Ofcom, заявившего, что журналисты российского издания нарушают принципы объективности при освещении новостей. Британский регулятор ранее проверил 10 программ RT, выходивших в эфир в марте – апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. В отличие от государственного Роскомнадзора, Ofcom является саморегулируемой организацией.
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