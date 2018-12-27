Российское СМИ опубликовало список сотрудников Русской службы Би-би-си  

Британский телерадиовещатель Би-би-си прокомментировал публикацию списка журналистов русской службы издания, опубликованный на двух российских сайтах. Имена журналистов и их фотографии были обнародованы в сети на фоне проверки российского телеканала RT британским медиарегулятором Ofcom, а британского телеканала – Роскомнадзором. Представитель Би-би-си назвал публикацию списка журналистов издания “разочаровывающим”.

Список журналистов русской службы Би-би-си был опубликован вечером 25 декабря на блог-платформе pikabu.ru, в сообществе "ВКонтакте" "За Матушку-Россию" и ночью 26 декабря на сайте издания “Сегодня.ру”. Запись на Pikabu с заголовком “От деда мороза” разместил пользователь с единственной публикацией, “Сегодня.ру” утверждают, что составили список самостоятельно, “связав несколько источников”.

Имена аккредитованных в России журналистов Би-би-си связаны с их фотографиями из социальных сетей и других публичных источников. В публикации в “Сегодня” материал назван “Наш ответ Чемберлену” и связан с текстом в газете The Times. Издание на прошлой неделе опубликовало список из 8 журналистов эдинбургского бюро телеканала RT. Публикация вызвала резкую критику российского посольства в Лондоне, российских прокремлёвских СМИ и главного редактора RT Маргариты Симоньян, сравнившей публикацию с периодом сталинских репрессий.