В Томске местный активист сообщил о пытках в ФСБ

В Томске активист "Левого блока" Максим Шульгин сообщил о том, что был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России и подвергнут пыткам. Правоохранители требовали от него отказаться от предыдущей жалобы на пытки. Об этом сообщает телеграм-канал "Правозащиты Открытки".

По словам активиста, его привезли в отдел Следственного комитета на встречу представителем ФСБ. Шульгин отказался общаться с ним без адвоката. После этого ему натянули на голову шапку и вывезли в неизвестное место, где связали скотчем и начали душить. По словам Шульгина ему угрожали убийством, а один из сотрудников ФСБ заявил, что не хочет из-за него сидеть в тюрьме. Активиста заставили написать объяснение, в котором он подтверждает, что в апреле этого года сотрудники ФСБ не применяли к нему пытки.

30 апреля 2018 сотрудники правоохранительных органов ворвались в офисдвижения "Левый блок" в Томске и задержали около 10 активистов. Причину задержания не объяснили, а к сторонникам движения применяли методы психологического воздействия. Также у них отобрали все электронные устройства. К одному из задержанных не пускали сестру и адвоката.



Активиста Максима Шульгина правоохранители в машине избили, положили между сиденьями и включили печку. В результате активист получил ожоги руки. Сообщается, что на Шульгина завели уголовное дело за возбуждение ненависти к полицейским из-за песни во "ВКонтакте". Ожоги на его руке были зафиксированы в бюро судебных экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью Шульгина до сих пор не решен.