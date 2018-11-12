Житель Татарстана пожаловался в ЕСПЧ на пытки в полиции

Житель Татарстана пожаловался в Европейский суд по правам человека на пытки со стороны полицейских. По словам Виталия Зачётова, его избили и закрыли на десять минут в машине, в которой была включена на полную мощность система отопления. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

По словам Зачётова, в октябре 2017 года полицейские задержали его у одного из торговых центров Нижнекамска. Они угрожали справить на него нужду, снять это на видео и выложить в интернет. После этого его заперли в машине, в которой он начал задыхаться. Зачётову пришлось биться головой в стекло, чтобы правоохранители открыли дверь. Потерпевшего доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о нарушении общественного порядка.

В травмпункте у Зачётова зафиксировали многочисленные ушибы и кровоподтёки. Сотрудники Следственного комитета трижды отказывали пострадавшему в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских.

Жители Нижнекамска неоднократно жаловались на пытки со стороны сотрудников полиции. Осенью 2017 года большой общественный резонанс получила история Ильназа Пиркина, который покончил жизнь самоубийством после пыток в полиции. Задержанного вынудили признаться в 47 автомобильных кражах.